Lett Digital OFERECE EMPREGOS presenciais e HOME OFFICE

A Lett Digital, empresa que conecta marcas e varejistas na América Latina e oferece as melhores plataformas de análise de dados das suas páginas de produtos e distribuição integrada de conteúdo para alavancar sua performance do e-commerce, está em busca de novos funcionários para compor o seu time. Desse modo, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são as vagas abertas:

Analista de BI – Júnior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Pessoa Consultora de Customer Success II – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Lett Digital e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Contando um pouco mais sobre a Lett Digital, é importante frisar que a empresa oferece ferramentas de inteligência de dados em tempo real, que auxiliam marcas e varejos a alavancarem suas vendas no digital.

Além disso, por meio das plataformas da Lett, as indústrias analisam KPIs de sortimento, disponibilidade de estoque, preço, conteúdo digital (imagens, título, descrição, avaliações e comentários) e muito mais. Já os varejistas, têm acesso a um portal, no qual há todas as informações que precisam para inserir na página do produto. Ao todo, a Lett está conectada a mais de 500 marcas, 200 varejistas e monitora mais de 6 mil páginas de produtos.

Por fim, a Lett ajuda os seus clientes a otimizarem, analisarem, compararem e gerenciarem melhor as informações essenciais para vender mais e encantar os e-shoppers.

