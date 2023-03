Liam Hemsworth se sente magoado com Miley Cyrus e pode processar Flowers

Mmais de dois meses após o lançamento de floresque foi o mais ouvido música no Spotify por várias semanas, Liam Hemsworth está preparando um processo contra Miley Cyrus.

Está circulando nas redes sociais um suposto documento no qual o ator australiano afirma que sua reputação foi prejudicada, o que o impediria de fazer parte da nova temporada de O Magoentão ele está preparado para tomar medidas legais.

Embora as letras de Flowers nunca mencionem Liam Hemsworth‘, fazem referência a ‘When I was your man’ de Bruno Mars, a música favorita do ator, que dedicou a Miley Cyrus durante o casamento deles no final de 2018.

Após oito meses de casamento, o divórcio do casal foi finalizado, onde já se sabe que a cantora de 30 anos usou Flowers para desabafar sua raiva ao saber das supostas infidelidades do ator australiano.

O suposto processo de Liam Hemsworth contra Miley Cyrus

No momento, o documento permanece desconhecido e a veracidade não foi estabelecida, pois há uma postagem no Reddit que afirma que é um modelo e pode ser modificado por qualquer usuário.

O que é certo, porém, é que se fosse verdade, Liam Hemsworth teria dificuldade em vencer o processo por danos à sua imagem, já que Miley Cyrus nunca o menciona na letra da música.

Por outro lado, a cantora norte-americana publicou apenas uma contagem regressiva em seu Instagram, que seria sobre o lançamento da Flowers Demo, versão original e sem retoques da melodia, que teria 10 segundos a mais.