Libbs SEGUE CONTRATANDO; Envie seu currículo!

A Libbs, empresa farmacêutica 100% brasileira e de capital privado, está atrás de novos funcionários para compor o seu time. Sendo assim, com oportunidades presenciais e remotas, vale a pena conferir a lista abaixo antes mesmo de saber mais detalhes sobre a companhia:

Analista de Compliance Pleno – São Paulo e Remoto – Efetivo;

Analista de Controle de Qualidade – Embu das Artes – SP – Efetivo;

Analista de Controle de Qualidade Sênior – Embu das Artes – Efetivo;

Analista de Desenvolvimento de Pesquisa Clínica – São Paulo e Remoto – Efetivo;

Analista de Governança de Dados – São Paulo e Remoto – Efetivo;

Analista de Projetos – São Paulo e Remoto – Efetivo;

Analista de Trade Marketing – São Paulo e Remoto;

Auxiliar de Produção – Embalagem Oncologia – Embu das Artes – Efetivo;

Consultor Médico Jr – Porto Velho – RO e Belém – PA – Temporário;

Coordenador de Suporte de TI – Embu das Artes – Efetivo;

Farmacotécnico Pleno – Embu das Artes – SP – Efetivo;

Gerente de Planejamento Financeiro – São Paulo e Remoto – Efetivo;

Operador de Pesagem I – Embu das Artes – Efetivo;

Operador de Produção I – Embu das Artes – SP – Efetivo;

Operador Técnico de Bioprocessos – Embu das Artes – Efetivo;

Promotor de Vendas – Vários locais do Brasil – Efetivo;

Propagandista – Vários locais do Brasil – Efetivo;

Representante de Vendas – Vários locais do Brasil – Efetivo;

Técnico de Controle de Qualidade | Físico – Químico – Embu das Artes – SP – Efetivo.

Mais sobre a Libbs e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Libbs, é válido destacar que a empresa produz medicamentos que oferecem mais do que suas funcionalidades. Ao todo, disponibiliza mais de 90 tipos dentro das especialidades de oncologia, ginecologia, sistema nervoso central, dermatologia, cardiovascular, respiratória, transplantes e outras.

Por fim, acredita que a coesão dos seus negócios depende do compartilhamento de valores entre os mais de 2.500 colaboradores diretos que atuam em um parque fabril de 48.508 mil m², em Embu das Artes, em uma unidade administrativa, na cidade de São Paulo, e por meio da força de vendas que está presente em 1.175 cidades do Brasil.

