Liga Dois: Goleiro confuso pega a bola fora de sua área… e não é expulso!

Bgoleiro do Radford City Harry Lewis confundiu a linha desbotada de 22 jardas usada para jogos de rúgbi com sua própria área de pênalti e pegou a bola fora de sua área durante o empate de 1 a 1 de seu time contra Condado de Newport na Liga Dois no fim de semana passado.

A movimentação de fora da área costuma ser punida com a expulsão do goleiro com cartão vermelho direto, mas o árbitro do jogo decidiu mostrar apenas o cartão amarelo em meio a protestos do Condado de Newport jogadoras.

“Absolutamente inacreditável, Bradford guardador Harry Lewis pega uma bola longa a quilômetros de seu gol e só leva um amarelo por isso”, Condado de Newport tuitou.

O jogo da Liga Dois entre as duas equipas realizou-se no sábado, no Rodney Parade, local onde também jogam os Dragons Rugby.