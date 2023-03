Liga MX: Criança bebendo cerveja em jogo de futebol mexicano flagrado por câmera

A criança bebendo cerveja em um estádio se tornou o mais recente tópico viral entre futebol mexicano torcedores que acompanham cada detalhe dos jogos.

No jogo do último fim de semana entre Atlético Morelia e Atlante no Estádio Morelos, um menor com a camisa Morelia foi flagrado ingerindo bebidas alcoólicas enquanto assistia ao duelo entre as duas equipes.

Na filmagem que já foi compartilhada milhares de vezes pelas redes sociais, é possível ver o menor sentado na arquibancada do estádio com um copo de cerveja na mão, na sequência, também é possível ver que o exato momento em que a criança tomou um grande gole do copo sem que nenhum adulto supervisionasse ou interviesse na ação.

Como esperado, as imagens foram compartilhadas na internet e imediatamente as reações e comentários começaram a acompanhar a publicação.

As críticas não demoraram a chegar, mas também não faltaram mensagens de deboche que acharam engraçadas as imagens da menor.

Alguma posição de Morelia?

Até aqui, Atlético Morelia não emitiu nenhuma mensagem sobre as infrações cometidas dentro de seu estádio.

Também não foi anunciado se haverá alguma sanção das autoridades da Liga MX encarregadas de administrar este tipo de irregularidades dentro dos estádios de futebol, embora se o escândalo se agravar, muito provavelmente ouviremos um comunicado esclarecendo o ocorrido.

Qual é a punição por fornecer álcool a um menor?

De acordo com a lei, dar ou vender bebidas alcoólicas a menores é tipificado como crime, com pena de três a seis anos de reclusão e pena de 200 a 2.000 dias de multa.

Embora esta filmagem tenha se tornado viral, a identidade dos pais ou responsáveis ​​pelo menino ainda não é conhecida.