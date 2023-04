Liga MX: Jogadores do Leon causam polêmica ao pedir narcocorrido de Chapo durante visita a Mazatlan

Jogadores de futebol mexicanos provocaram mais uma vez um episódio polêmico relacionado ao narcotráfico, após a festa infantil organizada pelo Cata Dominguez no início de 2023 com um Chapo Guzmán tema, agora eram alguns jogadores de futebol de Leon que causou indignação nas redes sociais.

Durante sua recente visita para enfrentar o Mazatlan, enquanto estavam em uma varanda de seu hotel com vista para a praia, os jogadores do Leon viram uma banda e foi fácil para eles jogar uma garrafa com 200 pesos e um pedaço de papel pedindo um narcocorrido que é dedicado para Chapo Joaquín Guzmán Loera.

É a música ‘JGL’ de La Adictiva e leva o nome das iniciais de Chapoum dos traficantes de drogas mais famosos e que está preso em uma prisão nos Estados Unidos.

Quem são os jogadores do Leon no polêmico vídeo?

Cruz Azul impôs uma sanção a Júlio Dominguez depois que ele cometeu o erro de organizar a festa com o tema drogas na tentativa de acabar com a promoção da atividade criminosa que assola o país.

O vídeo foi postado em Jesus Cantoda conta do Tik Tok e foi excluída posteriormente, apresentando Byron Castillo, Jesse Zamudio e Brian Rubioque gostou da música quando a banda aceitou o pedido e tocou para eles a música ‘JGL’.

Nos comentários nas redes sociais há opiniões divididas, dada a polarização que o país vive em vários assuntos, os que foram contra apontam a má mensagem que se passa ao promover o criminoso com este tipo de música.

Nenhum leon nem a Liga MX se posicionou sobre o vídeo.