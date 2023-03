LIHEAP Application Online 2023: Quais documentos são necessários para o LIHEAP?

Tele Estados Unidos O governo estabeleceu o Programa de Assistência de Energia para Casas de Baixa Renda (LIHEAP) a fim de fornecer às famílias de baixa renda elegíveis um impulso financeiro.

Este esquema visa ajudar as famílias a pagar seus custos de energia para aquecimento e resfriamento, assistência para pagamento de contas, assistência para crise de energia, climatização e reparos domésticos relacionados à energia.

“Por mais de 40 anos, este programa ajudou famílias de baixa renda a pagar suas contas de aquecimento e resfriamento doméstico”, disse o secretário do HHS Xavier Becerra disse em novembro.

“À medida que os custos de aquecimento aumentam, é mais importante do que nunca ajudar as famílias que lutam para sobreviver. Com esse financiamento, ajudaremos a proteger a saúde e o bem-estar dos americanos, mantendo-os seguros e aquecidos neste inverno”.

Quem é elegível para LIHEAP?

Para se qualificar para este programa de benefícios, você deve solicitar assistência financeira com as contas de energia domésticas. Vários outros programas de assistência, como SNAP, SSI e TANF, podem qualificar automaticamente uma pessoa que participe deles ou tenha familiares que o façam.

O site oficial do Internal Revenue Service fornece aos contribuintes uma calculadora que determina a renda familiar anual que você deve ter para se qualificar para o regime.

“Famílias de baixa renda gastam três vezes mais de sua renda em custos de energia do que famílias mais ricas”, disse Dra. Lanikque Howarddiretor do Escritório de Serviços Comunitários da ACF observou no ano passado.

“À medida que os eventos climáticos extremos aumentam em frequência, é mais importante do que nunca que façamos tudo o que pudermos para garantir que indivíduos e famílias estejam cientes, solicitem e recebam assistência”.

Quais documentos são necessários para o LIHEAP?

Para solicitar o LIHEAP, você deve fornecer aos funcionários um comprovante de renda de cada adulto da residência, uma cópia da conta de luz mais recente e o número do seguro social de cada adulto da residência e criança, se possível.