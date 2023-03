Lil Wayne afirma que não está nem perto de seu patrimônio líquido estimado em US$ 160 milhões e pode demitir seu agente

Lil Wayne foi entrevistado recentemente e disse que não ‘tem um centavo‘ perto do que o Google diz que é seu patrimônio líquido.

Weezy foi convidado para uma entrevista com Culture Millenials, e durante a entrevista, ele foi questionado sobre a afirmação do Google de que seu patrimônio líquido era $ 160 milhões.

De acordo com o site Money Check, Carter ganha $ 600.000 por show

Carter respondeu sem hesitar: “Honestamente, vou deixar todo mundo saber agora. Quando você verificar o patrimônio líquido de um filho da puta e essa merda estiver dizendo alguns números malucos, não tenho um centavo perto disso. ** t.”

Ele elaborou: “Sim, eu não tenho isso, mas acho que eles querem dizer que é isso que eu valho. Então, estou sempre ligando para meu agente e dizendo: ‘Estou te dizendo, mano, vou demitir a merda fora de você porque eu não preciso de você.’

Lil Wayne afirma que o número é apenas motivação

Ele estava convencido de que tudo se tratava de ter a motivação certa e isso era “Eu pesquisei isso no Google, você sabe o que quero dizer? Eu sou como se eu fosse um n-gga de zilhões de dólares no Google mano … É motivação, só isso. É apenas motivação.”

Lil Wayne brincou sobre sua situação patrimonial depois que foi revelado que o patrimônio líquido do colega rapper Jay-Z agora é de US $ 2,5 bilhões e agora é a 1.203ª pessoa mais rica do mundo.

Sean ‘Puffy’ pentes ou Diddy, como agora é chamado, também entrou na lista de bilionários e levou muito tempo para tomar as decisões de negócios corretas em seus empreendimentos e ativos econômicos.

De acordo com Money Check, membros da indústria dizem que Carter ganha $ 600.000 por showe sendo um rapper ativo, ele normalmente se apresenta pelo menos 50 vezes durante o ano.