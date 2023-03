Limites de contribuição HSA 2023: as contribuições HSA são dedutíveis de impostos?

CCom a ajuda de um curador certificado de Conta de Poupança de Saúde (HAS), você pode criar um fideicomisso isento de impostos ou uma conta de custódia que pode ser usada para pagar ou recuperar algumas de suas despesas médicas no Estados Unidos. Para fazer contribuições para um HSA, você deve atender aos requisitos de elegibilidade.

Nenhuma aprovação ou permissão do Internal Revenue Service (IRS) é necessária para criar um HSA. Aqueles atualmente reconhecidos pelo IRS como curadores da Archer MSAs ou IRAs também podem atuar como curadores qualificados da HSA, juntamente com bancos e seguradoras. Um administrador diferente da empresa que administra seu seguro de saúde pode estabelecer uma HSA.

“Se você é alguém que vai ao médico regularmente e/ou não pode pagar sua franquia do próprio bolso, então um plano de saúde de alta franquia (e um HSA) não é adequado para você”, Andrew Westlinplanejador financeiro sênior da Betterment, disse à CNBC em outubro.

“Mas se você é saudável, não espera ter muitas despesas médicas e também tem uma rede de segurança/pode pagar sua franquia com dinheiro em mãos, esse tipo de plano pode ser uma ótima opção.

“Se você pretende usar sua HSA como uma conta de poupança e sacar dela para cobrir uma despesa médica, então você deve investir em uma carteira de menor risco. Por outro lado, se você pretende usar sua HSA como uma conta de aposentadoria e manter o dinheiro investido a longo prazo, você pode se dar ao luxo de assumir mais riscos.”

As contribuições da HSA são dedutíveis de impostos?

De acordo com o site oficial do IRS, um contribuinte pode reivindicar uma dedução fiscal para contribuições que ele ou alguém que não seja seu empregador faça ao HSA, mesmo que não especifique suas deduções no Anexo A (Formulário 1040).

“As contribuições para sua HSA feitas por seu empregador (incluindo contribuições feitas por meio de um plano de lanchonete) podem ser excluídas de sua renda bruta”, diz o comunicado de imprensa do IRS.

“As contribuições permanecem em sua conta até que você as use. Os juros ou outros ganhos sobre os ativos na conta são isentos de impostos.”