Lineker para de apresentar ‘Match of the Day’ após violação da política de mídia social da BBC

Gary Linekerex-jogador da seleção inglesa e uma das maiores figuras da televisão britânica, deixará de apresentar o programa ‘Match of the Day’ da BBC, que ele apresenta desde 1999, até que chegue a um acordo com a empresa pública sobre o uso de redes sociais contas de mídia.

Lineker esteve no centro da polêmica nos últimos dias por suas críticas no ‘Twitter’ ao plano do governo do Reino Unido de negar asilo a imigrantes ilegais que chegam em pequenos barcos.

A BBC, onde é o apresentador mais bem pago, ganhando mais de um milhão de euros por ano pela sua função, tem uma política rígida de imparcialidade nas redes sociais para os seus jornalistas.

Linekerque já teve problemas no passado por suas críticas ao Partido Conservador do Reino Unido, descreveu o projeto de lei contra a imigração ilegal apresentado pela secretária do Interior, Suella Braverman, como “além do terrível” na plataforma de mídia social ‘Twitter’.

Em resposta a outro usuário, ele acrescentou que a retórica do partido lembrava a Alemanha nazista.

Em um comunicado, a BBC anunciou que LinekerA atividade recente de viola as diretrizes da empresa para redes sociais e acrescentou que “[journalists] não deve tomar partido em questões partidárias ou controvérsias políticas”.

Braverman classificou as declarações de Lineker como “irresponsáveis”. Na mesma linha, a ministra da Cultura do Reino Unido, Lucy Frazer, enfatizou que a BBC deve ser imparcial para “manter a confiança do público” que a subsidia.

‘Match of the Day’ é o programa de futebol mais popular do Reino Unido e o mais antigo do mundo, sendo transmitido desde 22 de agosto de 1964.

Ian Wright também estará ausente

A primeira resposta a Gary LinekerA exclusão, seja temporária ou permanente, veio à tona rapidamente.

Ian Wrightex-jogador do Arsenal e colaborador do ‘Match of the Day’ também não aparecerá nos estúdios da ‘BBC’.

“Todo mundo sabe o que ‘Jogo do Dia’ significa para mim, mas já disse à BBC que não estarei lá amanhã. Solidariedade”, disse. Ian Wright escreveu em sua conta no ‘Twitter’.