Tonda de violência ligada ao narcotráfico na cidade de Rosário, cidade natal de Lionel Messifoi objeto de um tenso debate no Congresso argentino na quinta-feira.

Até o Ministro da Segurança, Anibal Fernandezfez um discurso em que defendeu a gestão governamental deste problema específico.

Somente no ano passado, 2.077 pessoas foram presas em Rosário por envolvimento com delitos de drogas, disse Fernandezque destacou a necessidade de atacar os canais de financiamento do narcotráfico, instou os deputados a aprovar uma lei contra a lavagem de dinheiro.

“As drogas que são importadas para Rosario são pagas em dólares, em notas. É aí que realmente vai prejudicá-los, e nós estamos envolvidos”, Fernandez declarado.

Ele também disse que um comando está sendo criado na cidade portenha de San Nicolas, em coordenação com o FBI e as províncias de Buenos Aires, Entre Rios, Santa Fe e Córdoba, para obter mais informações sobre esses assuntos.

Envio de forças federais e do exército para Rosario

O ministro da Segurança compareceu perante parlamentares para enfrentar a crescente onda de insegurança em Rosário, cidade natal de Lionel Messionde pelo menos 65 pessoas foram mortas até agora este ano como resultado da guerra entre gangues criminosas que lutam pelo controle de áreas estratégicas onde podem vender drogas.

O presidente do país, Alberto Fernández, anunciou na terça-feira um aumento das forças federais presentes neste município. Agora haverá a presença de até 1.400 novos militares, além do envio do Corpo de Engenharia do Exército, cuja principal tarefa será acelerar as obras de urbanização em bairros marginalizados de Rosario.

Em entrevista coletiva na quinta-feira, o porta-voz presidencial Gabriella Cerruti destacou que as forças armadas no sentido histórico não vão para Rosario, mas sim uma divisão do exército que acompanhará a construção de conjuntos habitacionais.

“Entendemos que é nesses bairros que é mais fácil para quem procura assassinos de aluguel para o tráfico de drogas se inserir”, afirmou.

“É por isso que eles estão indo para lá, como parte do processo de reurbanização dos bairros populares e não como parte do processo de segurança de Rosário”.