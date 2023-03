Livelo libera até 50% de desconto e limite inédito na compra de pontos

O Livelo está oferecendo uma excelente oportunidade para os seus clientes. O programa está disponibilizando até 50% de descontos na compra de pontuação. A ação está oferecendo um limite de até 1.250 de pontos e estará em vigência até o próximo dia 19.

De acordo com informações do programa de recompensas, os descontos nas compras de pontos funcionarão da seguinte maneira:

Assinantes há mais de um ano ou assinantes do plano Top do Clube Livelo: recebem 50% de desconto;

Assinantes há menos de 1 ano: recebem 45% de desconto.

Além disso, os assinantes há mais de um ano ou assinantes do plano Top terão o custo para cada mil pontos reduzido de R$ 70 para R$ 35. Já os demais clientes, terão o valor da compra reduzido de R$ 70, por apenas R$ 38,50.

A saber, os clientes terão o limite de pontos a serem adquiridos durante a promoção, de acordo com cada clube. A definição do programa foi a seguinte:

Assinantes com menos de 3 recorrências do Clube Limite de compra de 200.000 pontos Livelo com o prazo de 30 dias;

de compra de 200.000 pontos Livelo com o prazo de 30 dias; Clube 500, Clube 1.200, Clube Classic e Clube Plus Limite de compra de 300.000 pontos Livelo com o prazo de 30 dias;

de compra de 300.000 pontos Livelo com o prazo de 30 dias; Clube Super Limite de compra de 750.000 pontos Livelo com o prazo de 30 dias;

de compra de 750.000 pontos Livelo com o prazo de 30 dias; Clube Mega Limite de compra de 1.000.000 pontos Livelo com o prazo de 30 dias;

de compra de 1.000.000 pontos Livelo com o prazo de 30 dias; Clube Top Limite de compra de 1.250.000 pontos Livelo com o prazo de 30 dias.

Como participar da promoção?

Para participar da promoção e garantir seus pontos com descontos, basta acessar a página oficial de compras da Livelo. A oportunidade é excelente para os clientes que estão precisando de pontos a plataforma. A saber, os pontos podem ser transferidos como bonificação na aquisição de alguns produto, como passagens aéreas, por exemplo.

Picpay lança novo programa de cashback

O PicPay é considerado uma das maiores fintechs do país. Por meio da carteira digital, os clientes podem usufruir de diversas vantagens em transações financeiras. Além disso, os usuários podem contar atualmente com uma excelente promoção.

A carteira digital está possibilitando que os clientes recebam até R$ 700 em cashback. No entanto, é importante destacar que a promoção está sendo liberada apenas para um grupo específico de clientes.

Cashback de R$ 700 do PicPay

Atualmente, o PicPay está notificando os seus clientes sobre a possibilidade de receberem até R$ 700 em cashback. Embora todos os usuários recebam a notificação, somente aqueles que seguirem os requisitos podem receber a devolução do valor.

De acordo com a fintech, os clientes que receberem a notificação podem aproveitar a promoção ao realizarem compras no PIX dividido em até 12x. Além disso, é importante salientar que o prazo de validade da ação é até às 23h59min após o recebimento da notificação no celular, por isso é importante ficar ligado.