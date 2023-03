Liverpool bane invasor de campo para sempre depois de quase machucar Robertson

EUaos 88 minutos de Vitória do Liverpool sobre o Manchester Uniteduma situação surreal ocorreu em Anfield como quando Roberto Firmino marcou o sétimo gol dos Reds, durante a comemoração um pequeno contratempo ocorreu: um torcedor pulou no gramado e quis fazer parte da comemoração com seus ídolos diante da goleada histórica que Liverpool estavam infligindo ao United.

Mas não poderia ter sido pior para o nosso protagonista.

Com o azar a seu favor, o ventilador em questão escorregou e bateu sem querer Andrew Robertsonque ficou no chão segurando o tornozelo de dor quando seu ‘agressor’ foi removido por anfield segurança.

Felizmente, o lateral escocês conseguiu seguir em frente sem problemas.

Klopp, enfurecido

O treinador alemão reagiu furiosamente à situação e não conseguiu esconder a sua raiva.

Quando o ventilador estava sendo levado pelas autoridades locais, Klopp perdeu a paciência e ficou na frente do ventilador com gestos raivosos.

ações do Liverpool

Em um comunicado, Liverpool disse que está investigando para identificar o autor do crime.

“Não há desculpa para este comportamento inaceitável e perigoso”, explicou o comunicado do clube.

“A segurança dos jogadores, colegas e torcedores é fundamental.

“O clube agora seguirá seu processo formal de sanções e suspendeu a conta do suposto infrator até que o processo seja concluído.”

Além disso, o clube disse no comunicado que o torcedor pode ser banido de Anfield e todos Liga Premiada estádios para sempre.