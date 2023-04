Logan Paul diz que briga com Nate Diaz está na mesa, mas ‘acho que ele está fugindo’

Logan Paul diz que uma luta de boxe com Nate Diaz parecia estar na linha do gol, mas agora as coisas podem ter mudado.

Antes de sua luta na WrestleMania 39 com Seth Rollins neste fim de semana, Paul revelou em uma entrevista que uma luta de muito dinheiro está na mesa com o ex-lutador do UFC e, de acordo com Paul, o lado de Diaz recuou um pouco. Depois de provocar vários nomes, Paul acabou citando o nativo de Stockton como seu inimigo em potencial.

“Eu acho que ele está fugindo. Esse cara, acho que ele está se esquivando”, disse Paul esportes bt. “Temos o melhor negócio para ele e ele sabe o tipo de números que trago. Não sou um quarto de milhão [pay-per-view buys] tipo de lutador, você vai conseguir 750.000 [to a] milhões de compras e sou um YouTuber 0-1. Parece uma luta fácil no papel.

“É Nate Diaz.”

Paul tem muita coisa acontecendo nos dias de hoje e tem como objetivo voltar ao ringue de boxe há algum tempo depois de empatar em uma luta de exibição com Floyd Mayweather há mais de dois anos, em fevereiro de 2021.

O jogador de 27 anos diz que a porta não está completamente fechada porque seu time aumentou a aposta em termos de pagamento, mas não sabe por que o time de Diaz ainda não colocou a caneta no papel.

“Eu nem me importo mais,” Paul disse. “Achei que tinha algo fechado, mas aparentemente ele disse que a luta estava encerrada. Tipo, por quê? Por que? Então ele poderia lutar com outra pessoa? Para qual propósito? Para obter menos compras e talvez uma luta mais fácil? Eu não entendo.

“Até onde eu sei, não está morto porque tivemos que oferecer mais dinheiro a ele. É como se estivéssemos atraindo esse cara para lutar comigo. É difícil para mim conseguir uma luta porque ou você não vale meu tempo e energia, ou você não vai vender pay-per-views. Eu vou, mas preciso de um parceiro de dança. E eu não preciso de uma luta de preparação, me dê os cachorros de verdade. Nate Diaz é um cachorro. Eu estava ansioso para essa luta, aí recebi uma ligação outro dia e eles falaram que não queriam fazer. Estava quase pronto. Não sei.”

Apesar de algumas idas e vindas nas mídias sociais no passado, Paul admite que tem muito respeito por Diaz como competidor e que, quando chegassem ao círculo quadrado, os fãs estariam ansiosos para ver como o potencial luta aconteceria.

“Vamos recontar os fatos: você tem um acordo extremamente saudável na mesa com a pessoa que, de longe, vai lhe vender mais pay-per-views de qualquer parceiro de dança com quem você decidir ir, e eu sou um 0 -1 YouTuber”, explicou Paul. “Por que você desistiria disso?

“Acho ele ótimo, acho que seria uma grande luta. As pessoas gostariam de ver essa luta. Ele é duro como o diabo, obviamente uma lenda do MMA, pode mover a agulha. Eu sou apenas hiper ambicioso, um pouco delirante e posso meio que encaixotar.