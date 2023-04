Logical IT OFERECE EMPREGOS em São Paulo

A Logical IT, empresa brasileira, que atua puramente no mercado de Segurança da Informação, auxiliando grandes, médias e pequenas empresas a tornarem-se mais seguras, está atrás de novos funcionários no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira quais são os cargos disponíveis:

Analista de Segurança da Informação – Cloud – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Segurança da Informação – Content Security – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Segurança da Informação Pleno | SOC – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista em Segurança da Informação Sênior | Threat Prevention – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Tech Lead | SOC – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Logical IT e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Logical IT, é interessante frisar que, com a missão de viabilizar a Segurança da Informação de forma coerente e justa, trabalha com profissionais altamente capacitados e as melhores soluções de software e hardware para proteger os clientes das ameaças que põem em risco a continuidade dos negócios.

Além disso, é referência no mercado por sua capacidade técnica e especialização em diversos padrões internacionais tais como PCI-DSS, SOX, ISO27001, HIPAA entre outros. Isto é, a Logical IT possui em sua trajetória diversos casos de sucesso em projetos em clientes de todos os tamanhos e segmentos de mercado.

Por fim, investe no conhecimento de seus colaboradores, com parcerias em reconhecidas instituições no mercado de segurança, Workshops, treinamentos e participação nos principais eventos da área, além de proporcionar mentoria técnica com profissionais experientes de mercado.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!