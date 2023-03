Los Angeles Clippers revelam detalhes misteriosos de seu avião fretado sendo atingido por um raio

Los Angeles Clippers fez um ótimo trabalho escondendo detalhes dessa experiência de quase morte que toda a equipe sofreu durante os últimos dias de fevereiro. Aconteceu devido ao clima perigoso na área do sul da Califórnia naquela época. O primeiro trimestre deste ano foi bastante preenchido com situações infelizes para os Clippers, assim como o tempo tem estado no estado da Califórnia e a maioria dos EUA ESPN’s Ohm Youngmisuk escreveu um artigo sobre o fechamento da janela do título dos Clippers nesta temporada , eles não obtiveram os resultados esperados após de Russel Westbrook chegada. Tudo aconteceu logo após a chegada do recém-chegado à equipe.

Sábado, 25 de fevereiro, nunca será esquecido pelos jogadores do Clippers que embarcaram naquele avião de Los Angeles para Denver. Era uma tarde nublada e muitos dos jogadores estavam tirando uma soneca a caminho do Colorado. De repente, o avião desviou para a esquerda logo acima do Oceano Pacífico. Pouco antes do grande momento, o avião dos Clippers começou a tremer e sacudir violentamente. Então veio o estrondo, alguns dos funcionários do Clippers viram um flash no lado direito do avião. Um raio atingiu o avião e o motor de repente ficou completamente silencioso. Isso só aconteceu por uma fração de segundo e depois voltou ao poder.

Uma história de terror dos Clippers no ar

Depois do raio, o Clippers‘ o avião caiu de altitude várias vezes enquanto todas as pessoas a bordo podiam ouvir gritos. Foi definitivamente a experiência mais terrível que a maioria das pessoas a bordo já sofreu durante um voo. Felizmente, o avião pousou com segurança no Aeroporto de Denver Colorado. No artigo, o treinador Tyronn Lue mencionaram que foram atingidos por um raio porque a sorte deles era terrível na época. Felizmente, os Clippers já venceram 4 jogos seguidos. Poderia ter sido este o momento em que os Clippers perderam sua má sorte? Nem todo mundo sobrevive ao ser atingido por um raio.

Aqui está o que Youngmisuk escreveu: “O avião caiu de altitude várias vezes e gritos podiam ser ouvidos dos passageiros no que alguns funcionários chamaram de um dos piores momentos que já experimentaram em um vôo… Clippers pousou com segurança em Coloradoa equipe viu uma marca que tirou um pouco da tinta da cauda do Linhas Aéreas Delta avião — o resultado de um raio no ar.”