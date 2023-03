Los Angeles Rams autoriza WR Allen Robinson a buscar uma troca

Tele casamento entre Allen Robinson e o Los Angeles Rams pode estar chegando ao fim. Conforme relatado pelo repórter da NFL Network, Tom Pelissero, na segunda-feira, a franquia deu permissão para o wide receiver e sua equipe buscarem uma troca.

Ainda de acordo com o repórter, o carneiros estão abertos a pagar parte do salário garantido do recebedor para facilitar um acordo. A fatia total chega a US$ 15,25 milhões.

Companheiro de emissora do Pelissero, Ian Rapoport acrescenta que ambas as partes já haviam tentado uma troca no meio da última temporada regular, mas sem sucesso.

Rams procuram iniciar uma nova era

E a possível saída de Robinson vem em meio a uma provável reconstrução do time, que estuda a saída do linebacker e estrela Bobby Wagner e uma troca envolvendo o astro Jalen Ramsey, um dos melhores cornerbacks da liga.

Aos 29 anos, o WR tem mais dois anos de contrato atual, assinado na última entressafra, avaliado em US$ 46,5 milhões. Sua primeira e única temporada em LA, no entanto, foi decepcionante, com apenas 33 recepções para 339 jardas e três touchdowns em 10 jogos. A situação só piorou com uma lesão no pé, que exigiu cirurgia e encerrou a campanha precocemente.

Os atuais campeões como um todo, aliás, não impressionaram. Eles ficaram de fora dos playoffs depois de apenas cinco vitórias em 17 jogos.

Apesar de tudo isso, o atleta ainda é um dos grandes nomes do campeonato. Em seus nove anos na NFL, ele passou de 1.000 jardas recebidas três vezes em uma única temporada, e sua campanha de 2015, ainda em seu tempo com o Jacksonville Jaguars, foi um destaque com 1.400 jardas e 14 touchdowns.