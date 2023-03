‘Love and Hip Hop’ Brittney Taylor é presa e supostamente agrediu o pai de seus filhos com um bastão

Brittney Taylor da fama de “Love & Hip Hop: New York” foi presa … depois de supostamente agredir o pai de seus filhos com um taco de beisebol … TMZ descobriu.

Fontes policiais disseram ao TMZ … Brittney entrou em uma briga física no início deste mês com Afeez , pai de seu filho de 2 anos e 8 meses. Ela se entregou na semana passada depois que um mandado de prisão foi emitido contra ela.

Quando ele e sua mãe estavam saindo do apartamento com as crianças, Brittney supostamente disse algo a ele que ele ignorou, e nos disseram que isso a irritou.

De acordo com a queixa criminal, obtida pelo TMZ, Afeez disse aos policiais que Brittney o socou no rosto enquanto seus filhos estavam presentes. Afeez então deixou a residência, mas os policiais dizem que Brittney o seguiu com o bastão, acertando-o e deixando-o com uma laceração e sangramento facial significativo.