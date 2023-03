Luka Doncic marca 42, Kyrie Irving 40 na vitória dos Mavs sobre os 76ers por 133-126

Luka Doncic marcou 42 pontos, Kyrie Irving somou 40 e o novo Todas as estrelas A dupla brilhou durante a vitória do Dallas Mavericks por 133 a 126 sobre o Philadelphia 76ers na noite de quinta-feira.

Doncic venceu um confronto entre os dois maiores artilheiros da NBA, com Joel Embiid terminando com 35 pontos para o 76ers, que jogava uma noite após uma vitória em Miami sem seu centro All-Star.

Irving e Doncic se tornaram os primeiros Dallas companheiros para marcar pelo menos 40 no mesmo jogo.

Cada um deles teve 20 pontos no primeiro tempo, combinando para 45, então combinaram para marcar 10 pontos nos primeiros 102 segundos do terceiro quarto para iniciar uma corrida de 20-4 para uma vantagem de 91-71 para o Dallas.

O 76ers marcou os primeiros 15 pontos do quarto período para chegar a quatro com Embiid e James Harden assistindo do banco, o que trouxe Doncic de volta ao jogo antes do planejado.

O retorno de Doncic, que deu 12 assistências, colocou Irving em ação novamente com uma jogada de três pontos e uma profunda de 3 pontos antes Doncic acertou outro longo para uma vantagem de 119-108. Eles combinaram para ir 13 de 21 do fundo.

O primeiro par de titulares do All-Star da franquia, que venceu pela segunda vez em seis jogos juntos desde que Irving chegou ao comércio de sucesso com o Brooklyn, envolveu outros também.

Cinco outros Mavericks acertar 3 pontos como Dallas terminou com 25 arremessos de 3, o melhor da temporada, em 48 tentativas (52%).

Harden fez seus primeiros 11 arremessos – cinco de campo, incluindo três de 3 e seis lances livres – ao terminar o primeiro tempo com 19 pontos e 10 assistências.

O armador 10 vezes All-Star ficou limitado a oito pontos e três assistências após o intervalo e teve duas de suas seis viradas no quarto período – em roubos de bola de Doncic e Irving – quando o Dallas estava reconstruindo sua liderança.

TIP-INS

76ers: Tyrese Maxey marcou 29 pontos. … Jalen McDaniels sofreu três faltas em 14 segundos e quatro em menos de um minuto no final do terceiro quarto. Dois segundos depois que ele e o técnico Doc Rivers reclamaram de uma ligação quando ele tirou a bola das mãos de Doncic, McDaniels passou por uma tela de Maxi Kleber para seu quarto na sequência e quinto no geral.

Mavericks: Reggie Bullock (15 pontos) e Christian (10) foram os outros artilheiros de dois dígitos. … Maxi Kleber e Tim Hardaway Jr. cada um fez 2 de 4 de 3, com Kleber marcando nove e Hardaway oito.

A SEGUIR

76ers: O terceiro jogo de uma viagem de cinco jogos, e o terceiro jogo em quatro noites, em Milwaukee no sábado.

Mavericks: Phoenix visita domingo no primeiro confronto entre Kevin Durant e Irving desde que ambos foram negociados pelo Brooklyn.