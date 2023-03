Luke Rockhold sobre ‘pônei de um truque’ Jake Paul perdendo para Tommy Fury: ‘Ele era o que eu pensava que ele era’

Luke Rockhold não está surpreso.

O ex-campeão dos médios do UFC está em desacordo com Jake Paul desde que o YouTuber que virou boxeador criticou seu desempenho contra Paulo Costa em agosto passado no UFC 278, a ponto de Rockhold desafiar abertamente Paul e seu irmão Logan Paul para uma luta após sua Saída do UFC. Falando ao MMA Fighting em janeiro, Rockhold criticou o nível de oposição de Paul, bem como seu desempenho contra Anderson Silva, e expressou dúvidas se o interesse de Paul no MMA era algo mais do que uma manobra para chamar a atenção.

Portanto, não é preciso muito para adivinhar qual foi a reação de Rockhold ao ver Paul perder uma decisão dividida para Tommy Fury no fim de semana para interromper sua invencibilidade no boxe.

“Ele era o que eu pensava que era. Ele é um pônei de um truque só”, disse Rockhold sobre Paul na edição de quarta-feira do A Hora do MMA. “Ele só espera o overhand de direita e não pensa no caminho das lutas. E esse é o problema, ele não tem cachorro o suficiente e não pensa em lutas. Ele está tentando, eu vou dar a ele isso. Ele está tentando, porra.

“Mas ele não conseguiu vencer Tommy Fury – Tommy Fury é como, eh, meh.”

Rockhold, 38, apareceu em A Hora do MMA para anunciar sua própria carreira como o mais recente agente livre de MMA a assinar com o Bare Knuckle Fighting Championship – um movimento que ele fez ao lado do ex-campeão do UFC Eddie Alvarez. Rockhold está programado para fazer sua estreia no BKFC contra Mike Perry em 29 de abril no evento principal do BKFC 41, enquanto Alvarez luta contra Chad Mendes no co-headliner do mesmo card, que irá ao ar como um pay-per-view de $ 49,99.

Mesmo assim, Rockhold não pôde deixar de se divertir com a última reviravolta na história de Jake Paul, especialmente depois de destruir Fury antes da luta como um inimigo que era “tanto boxeador quanto jogador de críquete”.

“Tommy Fury mostrou mais do que eu vi em suas últimas apresentações, então pelo menos ele se destacou”, disse Rockhold. “Mas quem sabe o que isso parece realmente contra alguém que é real.”