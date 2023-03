Luke Rockhold x Mike Perry, Eddie Alvarez x Chad Mendes definido para BKFC 41 após duas contratações de agente livre

Luke Rockhold e Eddie Alvarez encontraram um novo lar.

Os dois ex-campeões do UFC fecharam novos acordos com o Bare Knuckle Fighting Championship, revelou o fundador do BKFC, Dave Feldman, na quarta-feira. A Hora do MMA.

Rockhold (16-6) e Alvarez (30-8, 2 NC) foram dois dos agentes livres de esportes de combate mais condecorados que ainda não haviam assinado com uma grande organização. Ambos os homens ganharam vários títulos importantes em suas carreiras dignas do Hall da Fama, incluindo um cinturão do UFC.

Ambos também farão sua estreia na mesma noite contra outros ex-lutadores do UFC, já que Rockhold enfrentará Mike Perry e Alvarez enfrentará Chad Mendes no dia 29 de abril no BKFC 41, que acontece no 1STBANK Center em Broomfield, Colorado. Feldman revelou as duas lutas no episódio de quarta-feira do The MMA Hour.

Rockhold x Perry é o evento principal do BKFC 41 e será disputado em 185 libras, enquanto Alvarez x Mendes acontece no co-headliner em 165 libras.

O cartão irá ao ar em pay-per-view a um custo de $ 49,99.

“Temos que fazer isso, obviamente, para poder pagar por esses caras”, disse Feldman.

Feldman acrescentou que Rockhold e Alvarez têm opções em seus contratos que lhes permitem competir fora do BKFC no MMA e no boxe também.

O BKFC 41 também terá uma luta pelo cinturão dos moscas entre a atual campeã Christine Ferea x Bec Rawlings, além de uma luta nos pesos pesados ​​entre Ben Rothwell e um oponente ainda a ser anunciado.

Rockhold, 38, solicitou e recebeu sua dispensa do UFC em janeiro de 2023, após se aposentar brevemente. Ex-campeão dos médios do Strikeforce e do UFC, ele perdeu sua última aparição no octógono em uma disputa acirrada contra Paulo Costa em uma luta que entrou para a lista de candidatos a Luta do Ano do MMA Fighting em 2022. Rockhold detém vitórias notáveis ​​​​sobre o ex-campeão do UFC Chris Weidman , Lyoto Machida e Michael Bisping, além do ex-campeão do Strikeforce, Ronaldo Souza.

Alvarez, 39, também concordou em se separar de sua promoção anterior em setembro de 2022, após uma sequência de quatro lutas com o ONE Championship, que o levou a 1-2 (1 NC) em quatro aparições. Afastado desde 2021, Alvarez conquistou de forma memorável o título dos leves do UFC em 2016 com um nocaute no primeiro round sobre Rafael dos Anjos. Ele também é bicampeão do Bellator e tem vitórias notáveis ​​sobre Justin Gaethje, Michael Chandler, Anthony Pettis e Gilbert Melendez.

Perry e Mendes estão invictos em suas carreiras no BKFC. Perry venceu decisões consecutivas sobre Julian Lane e Michael Page em 2022, enquanto Mendes marcou um nocaute de destaque sobre Joshuah Alvarez em sua estreia promocional em fevereiro de 2022.