LULA bate o martelo e confirma início de GRANDE VITÓRIA para quem ganha até 6 salários mínimos

As inscrições para o Minha Casa Minha Vida foram oficialmente abertas pelo governo. De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, a expectativa é que o programa entregue 15 mil residências neste ano de 2023.

A saber, o programa de financiamento Minha Casa Minha Vida tem o objetivo de atender famílias com renda bruta mensal de até R$ 8 mil, ou seja, aproximadamente 6 salários mínimos.

A declaração do ministro foi feita durante uma cerimônia de entrega de 600 casas na cidade de Bertioga, em São Paulo. De acordo com informações oficiais, mais 900 residências devem ser entregues no município nos próximos dias.

“No Brasil inteiro, só neste ano, vamos entregar mais de 15 mil unidades. Ainda em 2023, estamos retomando a construção de mais de 37 mil unidades paralisadas e, a partir do ano que vem, serão mais 32 mil. E, até 2026, serão contratadas dois milhões de unidades do Minha Casa Minha Vida para atender famílias de baixa renda”, informou o Jader Filho.

Minha Casa Minha Vida 2023

O programa voltou a todo vapor neste ano. De acordo com informações oficiais, a expectativa é que até 50% das unidades residenciais compatíveis ao financiamento serão destinadas à Faixa 1 do programa, que se trata de um grupo formado por famílias cuja renda bruta mensal chega a R$ 2.600.

Além disso, o Governo Federal pretende incluir novos modelos de residência no programa Minha Casa Minha Vida. Dessa forma, algumas regras serão alteradas. Segundo informações oficiais, três novos modelos de habitação serão oferecidos, conforme a demanda e perfil de cada município.

Um dos novos modelos se refere a apartamentos menores, destinados a famílias monoparentais ou composta por até duas pessoas. Além disso, outros modelos poderão obter aquecimento solar de água.

O governo também pretende incluir opções de locação social no programa, bem como a aquisição de imóveis já utilizados em áreas urbanas como uma solução para famílias em situação de extrema pobreza, que vivem na rua.

Quem pode financiar no Minha Casa Minha Vida

A saber, o programa de financiamento Minha Casa Minha Vida é destinado às famílias com renda bruta mensal de até R$ 8 mil e áreas urbanas ou renda bruta familiar anual de até R$ 96 mil em áreas rurais.

As famílias são divididas por faixas de renda, que são definidas da seguinte forma:

Para área urbana.

Faixa 1 : Renda bruta familiar mensal de até R$ 2.640;

: Renda bruta familiar mensal de até R$ 2.640; Faixa 2 : Renda bruta familiar mensal de R$ 2.640 a R$ 4.400;

: Renda bruta familiar mensal de R$ 2.640 a R$ 4.400; Faixa 3: Renda bruta familiar mensal de R$ 4.400,01 a R$ 8 mil.

Para área rural.

Faixa 1: Renda bruta familiar anual de até R$ 31.680;

Renda bruta familiar anual de até R$ 31.680; Faixa 2: Renda bruta familiar anual de R$ 31.680,01 a R$ 52.800.

Renda bruta familiar anual de R$ 31.680,01 a R$ 52.800. Faixa 3: Renda bruta familiar anual de R$ 52.800,01 a R$ 96 mil.

Para se inscrever, as famílias da Faixa 1 devem procurar a prefeitura do município onde residem. Após realizarem a inscrição, a Caixa Econômica Federal deve analisar os dados e, aqueles que forem aprovados, serão comunicados sobre as datas de sorteio das casas.

Já as famílias das faixas 2 e 3 podem realizar a inscrição por meio de entidades organizadoras do programa Minha casa Minha Vida, ou comparecerem em uma agência da Caixa Econômica.