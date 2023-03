Lula bate o martelo e SURPRESA mais aguardada do ano começa HOJE (20/03)

O Governo Federal reservou uma surpresa boa para os beneficiários do Bolsa Família. Então, quem é pai ou mesmo responsável por alguma criança e está inscrito no programa social pode ficar animado. A partir deste mês de março, será oferecido um valor extra do benefício às famílias com filhos que tenham, no máximo, seis anos.

O benefício adicional do Bolsa Família terá o repasse feito por criança no valor de R$ 150,00. Assim, pode elevar muito a parcela mensal de alguns brasileiros, especialmente quem tem mais filhos. Ademais, esse dinheiro é cumulativo com aquele fixado de R$ 600,00 para quem foi aprovado no programa social.

Assim, leia mais: A novidade no aplicativo saiu HOJE? Veja isso e o calendário de março

R$ 150,00 será pago para famílias com crianças até 6 anos no Bolsa Família

De acordo com os dados oficiais, aproximadamente 8,9 milhões de cidadãos brasileiros se contemplarão com o acréscimo a contar deste mês de março. Dessa forma, o reforço na renda será contabilizado todos os meses posteriores. E um detalhe que é importante ressaltar: para oferecer o adicional aos beneficiários, o investimento federal será de cerca de R$ 1,34 bilhão.

Além da novidade acima, o governo oferecerá também um acréscimo no valor de R$ 50,00 para cada filho com idade entre 7 até 18 anos, sem contar as gestantes. O repasse dos valores, no entanto, só se iniciará em junho.

Algumas inclusões

O Ministério do Desenvolvimento Social já faz alguns meses que vem realizando seu grande projeto para a averiguação cadastral das famílias. A iniciativa visa excluir aqueles que não mais atendem os requisitos exigidos para o recebimento do Bolsa Família. Incluirão nestas vagas, aproximadamente 700 mil novas famílias na folha do pagamento para março.

Desta quantidade total, mais ou menos a metade tem filhos dentro da faixa etária que possui o direito de receber o benefício adicional. Assim, o objetivo do governo fica claro que é a adequação do programa com mais justiça, e que seja realmente compatível com a realidade vivida pelos brasileiros.

Calendário do mês de março do Bolsa Família

Os repasses começam no dia 20 de março, seguindo até 31 de março. A ordem de pagamento acontece seguindo o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. Confira as datas do pagamento:

1 – 20 de março;

2 – 21 de março;

3 – 22 de março;

4 – 23 de março;

5 – 24 de março;

6 – 27 de março;

7 – 28 de março;

8 – 29 de março;

9 – 30 de março;

0 – 31 de março.

Calendário de pagamento do mês de abril do Bolsa Família

Confira as datas de pagamento do Bolsa Família para o próximo mês:

1 – 14 de abril;

2 – 17 de abril;

3 – 18 de abril;

4 – 19 de abril;

5 – 20 de abril;

6 – 24 de abril;

7 – 25 de abril;

8 – 26 de abril;

9 – 27 de abril;

0 – 28 de abril.