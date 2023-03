Lutador do PFL, Antonio Carlos Junior expulso do Big Brother Brasil por suposto assédio sexual

A passagem de Antonio Carlos Junior pela temporada 2023 do Big Brother Brasil acabou por causa de um suposto assédio sexual à modelo mexicana Dania Mendez, que foi convidada como convidada do programa no início desta semana.

O campeão do PFL 2021 e veterano do UFC virou queridinho dos fãs no programa por dois meses, mas foi afastado do programa na quinta-feira depois que a TV Globo considerou seu comportamento impróprio durante uma festa na noite anterior. Ele tentou beijar Mendez, ex-membro do Acapulco Shore.

O cantor de funk brasileiro MC Guime também foi expulso do programa por supostamente apalpar Mendez durante a mesma festa.

“Temos um convidado na casa, um visitante. Uma pessoa que veio de outro país. Acima de tudo, uma mulher”, disse o apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, em seu discurso na quinta-feira. “E como toda mulher, ela merece respeito absoluto. Depois de tudo que vimos e ouvimos, estou aqui para dizer que não gostamos do que vimos ontem. ‘Sapato’ e Guime passaram dos limites. E você deve ter cuidado com os limites. Lá dentro e aqui fora. Assim, por contrariar as regras do programa, Guime e ‘Sapato’ estão eliminados do BBB 23.”

A Globo informou que a polícia está investigando a situação. “Cara de Sapato” e MC Guime ainda não se pronunciaram sobre o assunto desde que deixaram o reality show na noite de quinta-feira.

Assista as cenas abaixo.