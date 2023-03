Lutador mexicano Cuatrero é preso por tentar matar seu parceiro

ladrãolutador mexicano que faz parte da promoção Triple AAA, foi preso neste sábado, acusado de tentativa de homicídio de sua companheira, Stephanie Vaquerque também é lutador.

A mídia mexicana relata que em 3 de março de Rogelio Reyesnome real do lutador, tentou estrangular a chilena em sua casa no bairro de Cuauhtemoc, deixando inclusive marcas físicas em seu pescoço.

O repórter Antonio Nieto anunciou em suas redes sociais que a polícia investigativa da Promotoria da Cidade do México cumpriu o mandado de prisão e que o homem, preso em Aguascalientes, já havia sido transferido para o Reclusorio Oriente.

A Excelsior relata que, após a acusação de violência doméstica contra o lutador, o membro do Triple AAA foi proibido de se aproximar de Vaquer.

Apoio Triplo AAA e CMLL Stephanie Vaquer

Em 6 de março, a Triple AAA emitiu um comunicado no qual mostrava seu apoio à Stephanie Vaquerindicando sua rejeição a todas as expressões de violência doméstica.

Afirmaram, ainda, que a empresa aguardará o julgamento final das autoridades antes de fazer quaisquer outras declarações.

Por sua vez, o World Wrestling Council (CMLL) fez uma declaração no dia 8 de março, no âmbito do Dia da Mulher, reiterando seu apoio e solidariedade à lutadora chilena.

Eles também condenaram qualquer forma de violência contra as mulheres e pediram o apoio e o respeito da mídia e dos fãs pela difícil situação pela qual Stephanie está passando.

Cuatrero é filho de Cien Caras (Carmelo Reyes), e faz parte da dinastia Dinamita.

Stephanie Vaquer é uma lutadora chilena que está no México como parte da CMLL e embora não tenha se manifestado em suas redes sociais sobre o ocorrido, tem recebido mensagens de apoio dos fãs.