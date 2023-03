Madonna, 64, começa a namorar o ex-candidato da NFL Josh Popper, 29

As Madonna lamenta a recente morte de seu irmão, Anthony Cicconeela teria encontrado uma fonte de conforto em novas vaias Josh Popper. O ex-candidato da NFL, que entrou no Arizona Cardinals acampamento de treinamento em 2016, está namorando o ícone pop.

Depois de terminar com uma modelo de 23 anos André DarnellMadonna teria se aproximado de Popper, que é o treinador de boxe de um de seus seis filhos.

Nenhum deles confirmou nem negou o romance, mas as fotos compartilhadas nas redes sociais indicam que é provável que seja o caso. Fontes internas também confirmaram a notícia para diferentes veículos.

Madonna rebola em vídeo do TikTok dedicado a seus haters

Josh Popper: da NFL espera se destacar no boxe

O ex-canal da NFL era um DE promissor para Universidade de Rowan em Glassboro, Nova Jersey. Depois de se formar em 2015 e não conseguir realizar seu sonho de futebol, ele começou o boxe. O que o levou a fundar uma empresa com sede em Nova York Bredwinners Academia.

Desde então, Popper se destacou no boxe e até fez sucesso na TV, aparecendo como membro do elenco de Bravo’s casa de verão. O boxeador de 1,80 m e 110 kg também disse que aspira lutar profissionalmente.

Madonna encontra conforto no namorado Josh Popper

Foram alguns meses de altos e baixos para madona. Do alto de anunciá-la Passeio de comemoração em 2023, aos desgostos com o falecimento do irmão e as críticas à sua aparência física o prêmio Grammy.

O discurso de Madonna no Grammy que provocou muitas críticas sobre seu novo rosto

Embora ela ainda não tenha confirmado o relacionamento, diz-se que a rainha do pop está lidando com seus problemas de frente e encontrando conforto em seu novo romance com o treinador de boxe.