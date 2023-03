Madonna assiste à luta do novo namorado, Joshua Popper, em Nova York

Madonna foi vista recentemente na cidade de Nova York participando do Classic Car Club no Pier 76 para ver seu novo namorado Joshua Popper lutar e vencer.

Como relatado anteriormente, Madonna recentemente começou a namorar Joshua Popper, um boxeador e dono de uma academia da cidade e ela parecia feliz de acordo com a página seis, uma fonte disse à revista que Madonna manteve sua presença no vestido casual com um boné de beisebol e saiu assim que a luta acabou.

Madonna manteve-se casual e saiu depois que a luta acabou

“Ele ganhou, naturalmente. Madonna não sai com perdedores. Ela parecia bem”, disse a fonte. A fonte também mencionou que as pessoas estavam realmente respeitando seu espaço e mencionou que “Seus preenchimentos devem ter resolvido”, referindo-se à recente controvérsia sobre seu novo visual.

Madonna encontra conforto no namorado Josh Popper

Foram alguns meses de altos e baixos para Madonna. Desde o auge de anunciar sua turnê de celebração em 2023, até os pontos baixos do falecimento de seu irmão e as críticas de sua aparência física ao Grammy Awards.