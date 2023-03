Madonna confirma novo namorado e posta foto dos beijos com o boxeador Josh Popper

madonaestá confirmando que ela tem um nocaute novo boo … este é um brinquedo de boxeador jovem, e eles já estão no modo PDA.

A cantora de 64 anos se tornou oficial do IG na terça-feira com o jovem de 29 anos Josh Popper … ela postou uma foto deles se beijando enquanto usavam máscaras pretas – muito Sim-ish, TBH (sem anti-semitismo). Madge legendou a foto: “Assassinos que estão festejando”.

Ela disse que eles estavam se agarrando em uma festa do Purium, e ela estava vestida como a rainha Esther – talvez não seja um visual historicamente preciso, mas ninguém vai contar a Madonna.

A Rainha do Pop foi flagrada no início desta semana com Josh, apoiando-o no ringue em uma de suas lutas recentes em Nova York.

FYI – Josh ainda não se tornou profissional no mundo do boxe, apenas competindo em algumas lutas até agora … embora ele tenha deixado claro que é o sonho dele. Antes de entrar no ringue, ele era um atacante defensivo na Rowan University.

Ele também participou da última temporada de “Summer House” de Bravo como treinador de boxe de um membro do elenco Samantha Feher.

Você deve se lembrar, Madonna cancelou com seu modelo BF André Darnell 2 semanas atrás – logo depois de ser criticada pela maneira como olhou para o Grammy Awards deste ano.