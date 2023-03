Magazine Luiza divulgou mais OPORTUNIDADES de emprego pelo país

A Magazine Luiza é uma empresa que atua no segmento varejista no Brasil. Com mais de 60 anos de experiência no mercado, a rede está presente em diversas regiões do território brasilerio, além de possuir um espaço próprio dentro do e-commerce. Há pouco tempo, a corporação abriu novas oportunidades de emprego ao redor do país. Confira, a seguir.

Magazine Luiza anuncia novas vagas de emprego pelo Brasil

A Magazine Luiza é uma grande rede varejista conhecida em todas as regiões do território nacional. Em seu portfólio de produtos, os clientes conseguem explorar vários departamentos, incluindo eletrônicos, brinquedos, eletroportáteis e smartphones.

Com mais de 60 anos de história, a empresa está presente na maior parte dos estados brasileiros, somando cerca de 1000 unidades. Além dos espaços físicos, a Magazine Luiza também possui seu próprio espaço no e-commerce, alcançando mulheres de clientes todos os anos.

Há pouco tempo, novos cargos ficaram disponíveis em lojas da empresa ao redor do país. Confira.

Analista de Segurança da Informação – Remoto;







Desenvolvedor Sênior – Remoto;







Supervisor de Risco – São Paulo / SP;







Coordenador de Marketing – Limeira / SP;







Analista de Sistemas Java – Remoto;







Desenvolvedor Full Stack – Remoto.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

A Magazine Luiza oferece diversas possibilidades para profissionais que desejam fazer parte de sua equipe corporativa. Em suas unidades, é possível encontrar oportunidades em vários departamentos, incluindo logística, atendimento, fintech e Luizalabs.

Caso tenha interesse em um dos cargos em aberto na companhia, basta entrar no site 123empregos e enviar seu currículo para análise.

