Magic Johnson Group envia oferta de US $ 6 bilhões para comprar comandantes de Dan Snyder

Magic Johnson pode em breve adicionar o título de dono da NFL ao seu legado… o ícone da NBA faz parte de um grupo que acaba de enviar uma oferta para comprar o Washington Commanders que atende Dan Snyderestá pedindo preço.

na ESPN Adam Schefter relatado o Lakers Hall of Famer, ao lado do proprietário do 76ers Josh Harris e bilionário Mitchell Ralesapresentou oficialmente uma oferta de US$ 6 bilhões para comprar a franquia na terça-feira.

O desenvolvimento é substancial… porque Snyder – que revelou no final de 2022 que estava explorando a venda os Commanders – supostamente buscavam $ 6 bilhões para seu clube … o que pode significar que uma venda para o grupo Johnson/Harris/Rales é agora iminente.

A mudança significaria más notícias para Jeff Bezos dar Jay-Z … como os dois titãs tinham um grande interesse em comprando os Commanders, até mesmo jantando em Los Angeles em novembro para formular um plano de compra em potencial.

Getty Composite Jay-Z e Jeff Bezos estão interessados ​​em comprar comandantes de Washington, dizem fontes



Outros interessados ​​em comprar a franquia de Washington incluíam um bilionário canadense Steve Apostolopoulos e dono do Houston Rockets Tilman Fertitta.

Se os Commanders venderem… o acordo de US$ 6 bilhões quebraria o recorde anterior de venda de uma franquia da NFL estabelecido no verão passado, quando o bilionário Rob Walton comprou o Denver Broncos por US$ 4,65 bilhões.