Maior chateação da faculdade de todos os tempos: a mãe de Spencer Lee se torna viral por reação ‘baseada’

Spencer Leetricampeão nacional de luta livre universitária de Iowasofreu uma reviravolta purduede Matt Ramos (No. 4 semente) durante o Torneio da NCAA Semifinais da primeira divisão na sexta-feira à noite.

Lee, de 24 anos, buscava seu quarto título nacional, mas perdeu para Ramos nos segundos finais da partida.

Ramos, 21, derrotou Lee perto do final do terceiro quarto, quebrando a sequência de 58 vitórias consecutivas do atual campeão, a mais longa do país.

O ESPN transmissão pegou a reação da mãe de Lee, Cathyque incluiu a destruição de seus óculos.

“A mãe de Spencer Lee, Cathy, uma alternativa para o Equipe olímpica de judô dos Estados Unidose seus óculos não sobreviveram àquela partida”, disseram as emissoras da ESPN.

A mãe de Spencer Lee é ‘baseada’

Seu grande colapso se tornou viral nas redes sociais, especialmente com a comunidade lutadora.

lutador de MMA David Rickels foi ao Twitter para expressar sua satisfação com a reação da mãe de Lee.

“Mãe baseada”, Rickels twittou.

Embora o evento de luta livre tenha sido uma grande visão para Purdue, o Loucura de março esperanças morreram naquela mesma noite.