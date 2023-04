maioria dos deputados quer aumentar isenção

Se depender da opinião dos deputados federais, o Imposto de Renda vai passar por um aumento na faixa de isenção. Ao menos é o que indicam os resultados de uma nova pesquisa divulgada pelo portal G1. Segundo o levantamento, quase 60% dos 513 parlamentares eleitos nas últimas eleições concordam com a necessidade de correção.

O levantamento do G1, no entanto, não ouviu a opinião de todos os parlamentares. Segundo o portal, cerca de 180 deputados não responderam ao questionário. Entre os que responderam, 300 disseram que concordam com a ideia de aumentar a isenção do Imposto de Renda. Veja na tabela:

A favor da correção da defasagem do imposto de renda: 300 (58%);

Contra a correção da defasagem do imposto de renda: 21 (4%);

Não quiseram responder a essa pergunta:11 (2%);

Não responderam ao questionário: 181 (35%).

A pergunta em questão foi exatamente: É a favor de corrigir a faixa de isenção do imposto de renda, que iria para R$ 5 mil?

A tabela do Imposto de Renda

Pelas regras atuais, apenas os trabalhadores que ganham até R$ 1,9 mil estão isentos dos pagamentos do Imposto de Renda no Brasil hoje. A tabela não passa por uma correção há 10 anos, e a defasagem está aumentando cada vez mais, fazendo com que trabalhadores mais pobres tenham que pagar o tributo.

Promessa de Lula

Nas eleições presidenciais do ano passado, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu isentar todos os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil. Depois de eleito, ele vem reconhecendo que não será possível bancar esta promessa, ao menos não de uma só vez.

Em entrevista recente, o presidente disse que o seu plano é realizar a correção da tabela do Imposto de Renda de forma escalonada. Ele disse ainda que no decorrer dos próximos anos, a correção vai atingir as pessoas que recebem até R$ 5 mil, como prometido em sua campanha presidencial.

“Estamos fazendo esse sacrifício, é compromisso meu com o povo brasileiro. Vamos começar a isentar em R$ 2.640 até chegar em R$ 5 mil de isenção. Tem que chegar, porque foi compromisso meu e vou fazer”, disse ele em entrevista à CNN Brasil ainda no último mês de fevereiro.

Economistas divergem

Boa parte dos economistas discordam de Lula e da maioria do Congresso Nacional. Segundo eles, um aumento da isenção do Imposto de Renda para a casa dos R$ 5 mil poderia ser prejudicial para o país ao menos no decorrer deste ano.

Ao optar por aumentar a isenção do Imposto de Renda, o Governo aponta para uma diminuição na arrecadação, justamente em um momento em que o Planalto está aumentando os gastos com diversas áreas como saúde e educação, por exemplo.

Deste modo, o Governo estaria atuando para aumentar despesas de um lado, e reduzir os ganhos do outro. Há, portanto, uma preocupação sobre o que poderia acontecer com as contas públicas do país no decorrer dos próximos anos.



Marinho garante isenção

Em entrevista nesta semana, o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT) disse que o Governo realmente vai aumentar a isenção do Imposto de Renda. De acordo com ele, a partir de maio deste ano, todos os trabalhadores que ganham até R$ 2,6 mil não precisarão mais pagar o tributo.