Mais provas de que Raquel Leviss estava saindo com Tom Sandoval por meses

O TMZ obteve imagens de dois passeios diferentes em que Tom e Raquel estão na mesma vizinhança… sem seus outros membros do elenco de “Regras de Vanderpump” por perto. O primeiro clipe mostra ela chegando a um de seus shows com sua banda, Tom Sandoval & The Most Extras, quando eles se apresentaram perto de Sacramento em novembro passado … um show que Raquel estava em carne e osso.