Maitland Ward diz que o AVN Award Show é melhor que o Oscar

Maitland diz que as pessoas que votam no Oscar são muito velhas e não estão em contato com o país… e ela acha que as indicações deste ano mais uma vez mostram falta de diversidade.

Enquanto as premiações estão perdendo espectadores ano após ano, Maitland tem uma ideia de como o Oscar poderia dar uma injeção de ânimo e muito mais olhos com uma nova categoria … sim, ela quer ver alguém ganhar um Oscar por fazendo sexo na câmera!!!

Uma categoria pornô no Oscar é um tiro no escuro … mas Maitland nos diz por que ela prefere ver seu trabalho duro recompensado com um AVN do que com um Oscar.