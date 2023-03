A Makro Atacadista é uma das empresas do grupo Holandês SHV e atualmente emprega cerca de 60 mil colaboradores em todas as suas unidades. A empresa está em constante evolução e busca por novos profissionais para a composição de uma nova equipe talentosa. Veja, a seguir, as oportunidades disponibilizadas nesta semana.

Makro Atacadista abre novas VAGAS de emprego em regiões do Brasil

A Makro Atacadista fundou a sua primeira filial no Brasil nos anos 70 e atualmente opera em mais de quatro países da América do Sul. Desde sua fundação, sua missão é contribuir para o crescimento sustentável do país e ser o melhor parceiro no sucesso do empreendedor.

Trata-se de uma empresa que prioriza um ambiente de trabalho dinâmico e familiar e oferece a todos os seus colaboradores vários benefícios, além de oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional. Neste momento, a empresa está com vagas de empregos abertas em várias regiões do Brasil. A seguir, confira.

Auxil. de Manuten. I – Santos/SP;







Repositor – São Paulo;







Técn. de Manutenção – São Paulo;;







Oper. de Caixa – São Paulo;







Promot. de Vend. de Produtos – Campinas/SP;







Oper. de Televend. I – São Paulo;







Fiscal de Prev. e Perdas – Campinas/SP;







Oper. de Empilhadei. I – São Paulo.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Veja também: LG Electronics abriu novas vagas de EMPREGO pelo país

Como se candidatar

Os participantes interessados em realizar a sua inscrição para concorrer ao processo seletivo, basta acessar o 123empregos. No site estão disponíveis todas as informações referente às vagas abertas e um link para realizar o cadastro de um currículo para a companhia analisar.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.