Man Utd News: Casemiro recebe dois cartões vermelhos consecutivos em oito jogos depois de passar 496 jogos sem ver um único

Casemiro foi expulso aos 34 minutos do duelo caseiro do Manchester United contra o Southampton.

O ex-meio-campista do Real Madrid ficou inconsolável depois de receber um cartão vermelho direto após uma entrada horrível em Carlos Alcaraz.

Antes de mudar para Manchester United, Casemiro nunca havia recebido um cartão vermelho direto.

Na verdade, ele foi expulso apenas duas vezes na LaLiga Santander depois de receber dois cartões amarelos em ambos os jogos contra Barcelona em 2020/21 e o duelo contra Real Valladolid em 2018/19.

Casemiro recebeu seu primeiro cartão direto em 2022/23 na vitória do Manchester United por 2 a 1 sobre o Crystal Palace por agarrar Will Hughes pelo pescoço no meio de uma briga no início desta temporada.

Esta é a segunda vez que ele recebe um cartão vermelho direto. Depois de passar 496 partidas sem receber um único cartão vermelho direto, Casemiro já viu dois em oito jogos.

Sua expulsão terá sérias consequências, já que ele ficará de fora dos próximos quatro jogos do Manchester United.

Deve-se notar que não Manchester United jogador viu dois cartões vermelhos diretos na mesma temporada da Premier League desde Nemanja Vidic em 2013/14.