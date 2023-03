Man Utd News: Manchester United sai em defesa de Casemiro após sua segunda expulsão: Ele joga duro, mas limpo

O segundo vermelho consecutivo de Casemiro nos últimos três jogos da Premier League – ele não tinha visto um em toda a sua carreira – deixa o Manchester United “em pé de guerra”.

O antigo Real Madrid O jogador, que foi expulso pela segunda vez nesta temporada, terá que cumprir quatro jogos de suspensão.

Ele não poderá jogar a FA Cup contra Fulham ou na Premier League contra Newcastle, Brentford e Everton.

Ele estará, no entanto, disponível para enfrentar Bétis na Liga Europa.

Sem apelação

O United decidiu não apelar da sanção, pois, caso considere que não há fundamento para tal reclamação, a Premier League reserva-se o direito de adicionar outra suspensão de jogo.

No entanto, Erik ten Hag queria mostrar seu apoio publicamente após o vermelho direto Casemiro serra.

“É incoerente”, ele vociferou, pois deve ser lembrado que Anthony Taylor mostrou amarelo, em primeira instância, por entrada dura em Ruben Alcaraz e o VAR o ‘obrigou’ a retificar.

“Os árbitros vêm no início da temporada com a política de ‘nós somos a Premier League e queremos intensidade'”, dez bruxas lembrado.

“Bem, Casemiroem mais de 500 jogos, nunca havia visto um vermelho e agora ele recebeu dois.”

Ten Hag também questionou Casemirode expulsão contra Palácio de Cristal por agarrar Will Hughes pelo pescoço.

“Também era muito questionável. Quando você congela a imagem, fica ruim”, explicou.

“Todo mundo que conhece alguma coisa sobre futebol sabe o que é errado e o que é justo e Casemiro é um jogador duro, mas limpo. Ele está desapontado.”

O United acompanhou a defesa do ex-jogador do Real Madrid com um vídeo e algumas palavras do brasileiro em ‘Panenka’.

“Sempre jogo forte porque sou assim e gosto de jogar com intensidade, mas sem maldade”, disse.

“Nunca fui com meus gargalos para machucar um jogador. Se alguém vai machucar eu fico com raiva, porque isso não é futebol.

“Vou continuar cometendo faltas e recebendo cartões porque faz parte do futebol, mas nunca com maldade.

“Esses são os valores que minha mãe me ensinou.”