Man Utd News: O que Greenwood disse sobre Cristiano Ronaldo antes de seu retorno ao Manchester United

Mason Greenwoodum jogador de futebol que continua afastado dos gramados Manchester United apesar de ter retirado as acusações de tentativa de estupro e agressão contra ele, viu sua carreira estagnar aos 21 anos.

Um relatório do The Athletic Laurie Whitwell divulgou novas informações sobre os estágios iniciais de Greenwoodantes de ser acusado de tentativa de estupro, agressão ocasionando lesões corporais reais e envolvimento em comportamento controlador e coercitivo. As acusações todas relacionadas com a mesma mulher.

O Crown Prosecution Service suspendeu as acusações contra Greenwood em fevereiro devido à retirada de testemunhas-chave e a chance mínima de condenação.

Começaram a surgir detalhes de como Greenwood costumava organizar festas regularmente durante os bloqueios do COVID-19 e a polícia optou por falar com Manchester United sobre o comportamento de sua estrela, em vez de lidar com ele diretamente.

Um homem que morava ao lado da propriedade alugada disse ao The Athletic: “A música pode continuar até as 4h ou 5h, mantendo-me acordado com este baixo profundo e estrondoso. A casa treme e há muitas vozes altas e risadas. Uma noite, um grupo de crianças estava na porta da frente gritando: ‘Mason Greenwood, não nos importamos com quem você é. Você é um jogador de futebol idiota. Deixe-nos entrar ou vamos quebrar suas pernas’.”

As críticas de Greenwood a Ronaldo

Vários depoimentos de pessoas do clube revelaram detalhes sobre Greenwoodatitude de. Ele certa vez se referiu Cristiano Ronaldo enquanto ele estava em Real Madrid foi que o avançado português estava ‘morto’, dando a entender que já não era eficaz.

Ele também ‘não tinha vergonha de dizer a alguém que eles eram m ***’, porque sabia o quão bom jogador ele era.