Man Utd News: Rashford nega que o United tenha “desistido” na goleada do Liverpool

Marcus Rashford ligou alegando que o Manchester United “desistiu” durante o domingo goleada por 7 a 0 nas mãos do rival Liverpool “absurdo”, enquanto ‘The Red Devils’ procuram se unir antes do confronto da Liga Europa com o Real Betis.

Os homens de Erik ten Hag sofreram seis gols no segundo tempo para encerrar uma tarde miserável em anfield.

Rashford admitiu que o United estava abaixo da média, mas o internacional da Inglaterra insistiu: “tudo se resume ao fato de que acredito que todos estavam tentando voltar ao jogo tanto assim, saímos dos princípios do time dentro e fora da posse de bola. “