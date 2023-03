Man Utd News: Rio Ferdinand revela como Cristiano Ronaldo foi provocado no Manchester United por ser competitivo

Ex-Manchester United defensor Rio Fernando revelou que Cristiano Ronaldo costumava estar à beira das lágrimas quando foi derrotado em partidas de tênis de mesa antes de treinar no clube da Premier League.

Fernando lembrou como tornou a ‘vida’ do craque português desde que chegou ao Unido no verão de 2003.

“Eu e um cara chamado Quinton Fortuneoutro companheiro de equipe, costumava rir muito dele”, disse ele em uma longa entrevista na sexta-feira ao programa ‘Kyle & Jackie O’, transmitido pela rádio britânica Kiss.

“Ele era muito mais jovem do que nós na época. Talvez fosse quase bullying, mas estávamos apenas tentando construir essa resiliência, essa resiliência.”

Ferdinand diz que CR7 é supercompetitivo

Os dois jogadores se enfrentaram quase todas as manhãs no pingue-pongue, com Fernando ganhando com mais frequência.

ronaldoentão adolescente, ficava frustrado ao perder para riomostrando o quanto sempre foi competitivo dentro e fora de campo.

“Era eu e ele, nº 1 e nº 2, tipo [Roger] Federer e [Rafael] Nadal”, lembrou, lembrando que ronaldo às vezes chorava, o que explica o quão competitivo ele era mesmo em um jogo sem sentido.

“Ele estava quase chorando e tudo isso, ele era muito competitivo.”

Fernando disse que o time dos Red Devils costumava tirar sarro de Cristiano por ser tão competitivo e não saber levar nenhuma derrota.

“Jogávamos (tênis de mesa), dia sim, dia não, antes do treino, como parte do aquecimento, eu batia nele de ponta a ponta”, continuou o ex-internacional da Inglaterra, segundo o ‘Daily Star’.

“Ele chegou a me bater.”

O ex-internacional da Inglaterra também acredita que suas sessões competitivas de tênis de mesa poderiam ter batido recordes se tivessem sido transmitidas pela internet, como é normal nos dias de hoje.

“Ele me venceu – era eu e ele classificado um e dois. Realmente, se eles tivessem transmitido na TV, teria quebrado recordes”, disse o zagueiro.

ronaldo e Fernando dividiu um camarim em Old Trafford por seis anos com Manchester United durante a primeira passagem do português pelo clube, de 2003 a 2009.