Mandado de busca de Bryan Kohberger mostra que ele tinha facas, armas e máscaras

Documentos de mandados de busca recentemente abertos, obtidos pelo TMZ, mostram a lista detalhada do Bureau de propriedades pertencentes a Kohberger que os agentes encontraram dentro da casa de sua família depois que ele foi preso pelos brutais assassinatos a facadas de quatro estudantes da Universidade de Idaho enquanto usavam uma máscara.

Entre os itens listados estavam uma pistola Glock 22 semiautomática calibre .40, três pentes Glock calibre .40 vazios, um canivete Smith & Wesson, faca de corte Taylor com bainha, máscaras pretas, luvas pretas, um chapéu preto e um livro de psicologia criminal.

Os documentos também dizem que o FBI revistou seu Hyundai Elantra branco, encontrando uma faca. O mandado não aborda se a faca é a arma do crime. As autoridades também encontraram chaves de roda, uma pá e óculos de proteção, um zíper traseiro e outros itens no carro.