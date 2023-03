Mansão de Siegfried & Roy em Las Vegas é vendida por US$ 3 milhões para donos de circo

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ … os novos proprietários fecharam o contrato na quarta-feira na mansão de Las Vegas, que está custando US $ 3 milhões.

Brett Carden dono do Carden International Circus, nos fala que ele e seu pai Jorge são as pessoas que estão comprando a propriedade… e eles têm grandes planos para a propriedade conhecida como “Palácio da Selva”.

Brett diz que conheceu Siegfried & Roy em Las Vegas, quando o circo deles estava na cidade, e quando ele viu o casa no mercado ele ficou preocupado que alguém pudesse comprar a propriedade e derrubá-la … então ele e seu pai entraram.

Lembre o falecido Roy Horn morava na propriedade e criava os gatos da selva do ato de mágica lá, até nadando com os animais na maior piscina da propriedade e dormindo com eles na mesma cama.