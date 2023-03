Maracana Stadium to host 2023 Copa Libertadores final

Tele Estádio do Maracanã no Rio de Janeiro sediará esta temporada Copa Libertadores finalcom a decisão da Copa Sul-Americana em Montevidéu.

Alejandro Dominguezpresidente da entidade sul-americana de futebol, anunciou a decisão em suas redes sociais.

O Maracanã sediou o Final da Copa Libertadores 2020. A partida deste ano será disputada em 11 de novembro.

A decisão sobre qual estádio de Montevidéu receberá o Copa Sul-Americana final será feita ainda este ano. A partida será disputada no dia 28 de outubro.