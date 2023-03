March Madness está aqui: o que saber, incluindo favoritos e azarões

March Madness está aqui! Aqui está o que você deve saber, incluindo os favoritos e azarões, bem como os principais jogos e como assistir ao torneio da NCAA:

TOP SEEDS As quatro primeiras sementes do torneio são Alabama, Houston, Kansas e Purdue. Cada um está em uma região, uns mais duros que outros (no papel). Separamos para você:

REGIÃO LESTE: Os Boilermakers ficaram em primeiro lugar pela quarta vez depois de derrotar Penn State por 67-65 no jogo do campeonato Big Ten, mas eles enfrentam obstáculos em potencial em Memphis e em Duke. Memphis (26-8) é recém-saído de uma grande reviravolta no topo do ranking Houston e liderado por Kendric Davis. Duke (26-8) eliminou a Virgínia em uma vitória por 59-49 no jogo do título ACC.

REGIÃO SUL: O Alabama é o cabeça-de-chave número 1 pela primeira vez depois de vencer a temporada regular da Southeastern Conference e os títulos de torneios atrás do jogador da liga do ano Brandon Miller, coroado por uma vitória de 82-63 sobre o Texas A&M. Eles abrirão o torneio não muito longe de casa, em Birmingham, Alabama. Obstáculos potenciais para o Crimson Tide podem incluir Baylor, Arizona. Há uma intrigante partida inicial entre o número 5 do estado de San Diego e o número 12 de Charleston, que tem 31 vitórias. Furman está fazendo sua primeira aparição em torneios desde 1980.

REGIÃO CENTRO-OESTE: Houston (31-3) foi cabeça-de-chave apesar de tropeçar por 75-65 contra o Memphis não classificado no jogo do título da American Athletic Conference, menos o jogador do ano da liga Marcus Sasser (distensão na virilha). Eles abrirão contra o Northern Kentucky (22-12). Obstáculos potenciais podem incluir Penn State, que levou Purdue ao limite no Big Ten, e vice-campeão do Torneio da SEC, Texas A&M.

REGIÃO OESTE: Os Jayhawks caíram por 76-56 para o Texas no jogo do campeonato Big 12 e acabaram com a cabeça-de-chave em uma região empilhada. Eles abrirão contra Howard (22-12), fazendo sua primeira aparição no torneio da NCAA desde 1992. Obstáculos potenciais incluem o No. 6 TCU (21-12), que venceu o Kansas em Allen Field House por 83-60 em 21 de janeiro e Arkansas (20-13).

JOGOS PARA VER

No. 7 Texas A&M (25-9) vs. No. desde 2018, e a seca do Nittany Lions datava de 2011. Ambos flertaram com títulos de torneios da liga e estão em alta. Texas A&M foi 19-4 depois de uma derrota para Wofford e Penn State venceu oito de 10.

No. 8 Arkansas (20-13) vs. No. 9 Illinois (20-12), quinta-feira, 16h30 ET (TBS). Os Razorbacks fizeram viagens consecutivas para a Elite Eight. Melhor candidato e potencial melhor escolhido no draft da NBA, Nick Smith Jr. jogou apenas 14 jogos por causa de problemas no joelho, mas marcou mais de 20 em metade dos últimos seis jogos do time. Illinois ganhou o título da temporada Big Ten antes de ser eliminado por Penn State na primeira rodada do torneio da liga. Illinois é liderado pelos transferidos Terrence Shannon Jr. (Texas Tech) e Matthew Mayer, que ajudou a levar Baylor ao campeonato nacional de 2021.

No. 5 Miami (25-7) vs. Drake (27-7), sexta-feira, 19h35 ET (TBS). O jogo apresenta dois jogadores da conferência do ano, Isaiah Wong de Miami no ACC para os co-campeões da temporada regular e Tucker DeVries de Drake dos campeões do torneio Missouri Valley Conference. DeVries tem média de 19 pontos, enquanto Wong lidera o time em pontuação (16,2 pontos por jogo), assistências e roubos de bola. Drake fez a Elite Eight três anos consecutivos, embora já tenha passado um tempo (1969-71).

No. 6 Kentucky (21-11) vs. No. 11 Providence (21-11), sexta-feira, 19:10 ET. (CBS). Liderados pelo jogador AP do ano passado, Oscar Tshiebwe, os Wildcats estão tentando evitar eliminações consecutivas no primeiro turno após a infame derrota para o Saint Peter’s. Os Friars, por sua vez, foram para o Sweet 16 antes de perder para o eventual campeão Kansas. Eles são liderados por Bryce Hopkins, transferido do Kentucky.

VAI SABER

Texas Southern e Kennesaw State estão dentro. Carolina do Norte não.

O Tar Heels é o primeiro time desde que a chave se expandiu para 64 times em 1985 a começar a temporada em primeiro lugar na votação dos 25 melhores da Associated Press e terminá-la com um torneio de airball da NCAA.

Kennessaw State, três anos afastado de uma temporada de 1-28, entrou em campo. O mesmo aconteceu com o campeão do Southwestern Athletic Conference Tournament, Texas Southern, que tem 14-20. O campeão da Southern Conference, Furman, está dançando pela primeira vez desde 1980 e o vencedor do MEAC, Howard, faz sua primeira aparição desde 1992.

COMO ASSISTIR

Todos os jogos do torneio masculino serão transmitidos em algum lugar, seja na CBS, TBS, TNT ou TruTV e suas plataformas digitais. A CBS terá as semifinais da Final Four e o jogo do título nacional este ano.

Existem vários sites listando horários de jogos, canais e equipe de anunciantes, incluindo o NCAA e o CBS. A NCAA transmitirá novamente os jogos por meio da opção March Madness Live e os jogos da CBS serão transmitidos no Paramount +.

GUIA DE APOSTAS

Quem vai ganhar o campeonato nacional? Com o fim da temporada regular, os favoritos de apostas a partir desta semana para chegar à Final Four são Houston, Alabama, Kansas e Purdue, de acordo com o FanDuel Sportsbook.

CALENDÁRIO DE MARCH MADNESS

O domingo de seleção definiu os confrontos da chave para os primeiros quatro e os jogos da primeira e segunda rodada que se estendem da Flórida à Califórnia. O fim de semana do Sweet 16 terá jogos na cidade de Nova York (região leste), Las Vegas (oeste), Kansas City, Missouri (centro-oeste) e Louisville, Kentucky (sul). Onde está o Final Four? Em Houston, em 1º de abril, com o jogo do campeonato em 3 de abril. Aficionados por basquete, observem: o torneio feminino da NCAA realizará sua Final Four em Dallas, a quatro horas de carro de Houston.