March Madness: Fairleigh Dickinson atordoa a semente número 1 de Purdue e faz história

Fairleigh Dickinson tornou-se o segundo cabeça-de-chave nº 16 na história a ganhar um Torneio da NCAA jogo, impressionante cabeça-de-chave purdue 63-58 atrás de 19 pontos de Sean Moore e uma defesa implacável e apressada na noite de sexta-feira.

A equipe mais curta do torneio, a cavaleiros (21-15) não mostrou medo no centro All-America de 7 pés-4 Zach Edey do começo. FDUos jogadores de foram mais rápidos e mais compostos do que os Dez Grandes campeão Caldeiras (29-6).

Cinco anos atrás, UMBC mostrou o caminho para os pequenos ao esmagar Virgínia na primeira vitória de 16 sobre 1, após várias situações difíceis ao longo dos anos. Ainda assim, o nº 16 tinha um recorde de 1-150 contra o nº 1 e era 1-151 no geral antes do choque de FDU.

Após a buzina final, os jogadores do FDU se amontoaram no chão do Arena Nacionalde onde os fãs de Memphis e Flórida Atlântico uniram forças para torcer pelos Cavaleiros nos minutos finais.

Fairleigh Dickinson nem ganhou o Torneio Conferência Nordestecaindo por um ponto na disputa do título para Merrimackque não pôde participar do Torneio da NCAA por causa de uma regra da NCAA que o impede da pós-temporada porque ainda está completando sua transição de quatro anos de Divisão II.

Outra derrota precoce para Boilermakers

FDU manteve Purdue sem gols por mais de 5 1/2 minutos na reta final e avançou por cinco em uma cesta de 3 pontos de Moore – que é do subúrbio Colombo – faltando 1:03. Os Knights resistiram a partir daí, tornando-se a segunda cabeça-de-chave consecutiva de dois dígitos a mandar os Boilermakers para casa. Purdue era um seed 3 quando perdeu para 15 seed São Pedrooutro pequeno Nova Jersey escola, no Doce 16 ano passado.

Edey terminou com 21 pontos e 15 rebotes no que pode ter sido seu último jogo universitário, mas os Knights sempre negaram a ele a bola na reta final. Ele não tentou um chute nos nove minutos finais. O centro júnior é uma possibilidade NBA escolha da loteria, mas a amargura dessa derrota pode convencê-lo a ficar por mais um ano.

As duas vitórias anteriores dos Knights em torneios da NCAA aconteceram no Quatro primeiros, inclusive este ano, quando derrotaram o Texas Southern por 84-61. Depois desse jogo, o treinador dos Knights Tobin Anderson disse a seus jogadores que acreditava que eles poderiam lidar com Edey and Co.

“Quanto mais vejo Purdue, mais acho que podemos vencê-los”, disse Anderson aos jogadores no vestiário.

Alguns jogadores de Purdue disseram que se sentiram desrespeitados pelos comentários, que se revelaram proféticos.

Os Knights agora enfrentarão o vencedor do Memphis-Florida Atlantic no domingo por uma vaga no Sweet 16 e uma viagem para jogar no Madison Square Garden em Nova York na próxima semana – a uma curta distância de carro do campus da escola particular em Teaneck, Nova Jersey.