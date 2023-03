Margot Robbie e sua insegurança com o corpo em ‘O Lobo de Wall Street’: não sou a loira mais sexy da história

RLançado em 2013, ‘O Lobo de Wall Street’ foi um dos maiores sucessos do ano e, inclusive, rendeu a indicação ao Oscar de seu diretor, Martin Scorsesee dois de seus atores, Jonah Hill e Leonardo DiCaprio. O filme também contou com nomes como 32-year-old margot robbieque admitiu sua surpresa de insegurança sobre seu físico.

O filme foi um dos primeiros grandes sucessos de sua carreira e ainda não era conhecido do grande público em massa.

“Fiquei com medo de que as pessoas assistissem ao filme e pensassem: ‘Ugh! Ela não é boa o suficiente'”, disse ela em entrevista ao País das Maravilhas algum tempo após o lançamento do filme.

Sua insegurança era um problema

Uma das desvantagens, segundo a australiana, é que ela se sentia “sexy em ritmo acelerado”. E embora ela seja agora considerada uma das mulheres mais bonitas do planeta, margot robbie não estava confiante em seu físico para entrar na pele de sua personagem, Naomi Lapaglia, que está em um relacionamento com Jordan Belfort (Leonardo Di Capriopersonagem de).

“Eu estava muito consciente de que o roteiro dizia: ‘A loira mais sexy de todos os tempos’. Claramente, não sou a loira mais sexy da história”, confessou ela na saída mencionada.

E apesar disso, Martin ScorseseO filme de Ari estimulou sua ascensão à fama, que se consolidou com projetos como ‘Focus’ (2015) ou seu papel como Harley Quinn em ‘Esquadrão Suicida’ e no universo da DC Comics.