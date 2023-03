Marisa divulgou novas vagas de EMPREGO pelo país

A Marisa é uma rede de vestuário bastante conhecida ao redor do Brasil. Neste momento, a empresa está presente em diversos municípios do país, somando mais de 400 unidades próprias, além do seu site voltado para o e-commerce. Há pouco tempo, a companhia anunciou novas oportunidades de emprego ao redor do território nacional. Confira, a seguir.

Marisa anuncia vagas em aberto ao redor do Brasil

A Marisa é uma marca bastante conhecida dentro do território nacional. Operando principalmente no setor de vestuário feminino, a empresa oferece uma infinidade de peças e produtos de diversos departamentos, incluindo cama, mesa e banho.

Neste momento, a rede possui unidades espalhadas em diversos municípios do Brasil, inclusive dentro de shopping centers. Além disso, a empresa também atende os clientes de forma virtual, através do e-commerce.

Há pouco tempo, novos cargos ficaram disponíveis dentro das lojas físicas da Marisa. Confira.

Líder de Vendas em PDV – Eurico Salles;







Supervisor de Vendas – Canoas;







Líder de Clientes – Presidente Prudente;







Fiscal de Loja – São Paulo;







Assessor de Clientes (PcD) – Brasil;







Líder de Atendimento – Limeira;







Supervisor de Loja – Itajaí.

Além das vagas efetivas, a Magazine Luiza também está divulgando o seu Banco de Talentos. Desse modo, caso não encontre uma vaga de seu interesse, o profissional tem a chance de cadastrar seu currículo para concorrer a oportunidades futuras.

Como se candidatar

A Magazine Luiza está sempre divulgando novas oportunidades dentro do seu portal de recrutamento. No site, é possível acessar todos os requisitos referentes a vaga, bem como seus benefícios e responsabilidades.

Caso tenha se interessado em um dos cargos listados acima, basta entrar no site 123empregos e enviar seu currículo para análise.

