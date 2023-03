Markelle Fultz brilha novamente após lesão cortar suas asas

At uma vez, Markelle Fultz parecia ser a joia da coroa de ‘O Processo’, o Philadelphia 76ers projeto baseado em perder jogos em massa para construir um supertime a partir do rascunho.

O armador foi a primeira escolha da safra 2017 Washington Huskies. No entanto, sua jornada na NBA logo daria errado.

Uma estranha lesão no ombro o forçou a mudar sua mecânica de chute de cima para baixo, alterando seu jogo a ponto de reaprender conceitos básicos que sua memória muscular não conseguia preencher. Fultz só poderia jogar 14 jogos da temporada regular e três jogos do playoff.

Os problemas físicos continuaram em sua segunda temporada na Filadélfia. O pulso se somou aos problemas contínuos com o ombro para encerrar sua segunda temporada em novembro e deixar sua participação em 19 jogos.

O Sixers decidiria naquele mesmo verão de 2019, não sem dor, que Fultza aventura de na Pensilvânia chegou ao fim. Orlando seria seu novo lar.

Em busca de um bom sentimento

Em sua primeira temporada na Flórida, o armador finalmente encontraria continuidade, disputando 72 partidas em um time que ainda se classificaria para os playoffs daquele ano antes de quebrar em 2021. A sensação foi muito boa e ele foi o armador titular na maioria da temporada.

Com esse otimismo, Fultz e a Magia começou a temporada 20-21, mas apenas oito jogos na temporada regular, o ACL do armador cedeu na noite de Reis. Mais uma vez ele teve que passar por uma cirurgia. Voltou mais de um ano depois para um Magia que iniciou uma reconstrução profunda e tentou recuperar as sensações com pouco tempo (18 jogos).

Este ano tem sido um pouco diferente e, embora também tenha perdido mais de 20 jogos, seu impacto na equipe foi sentido quase todas as vezes que esteve em quadra.

Fultz traz uma ordem e velocidade ao jogo que orlando falta sem ele na quadra. Esta noite, contra o Clippersele teve talvez seu melhor desempenho de sua carreira.

O armador marcou 28 pontos, seis rebotes, quatro assistências, quatro roubos de bola e um bloqueio. Nas últimas semanas Fultz já havia somado jogos de 25 pontos contra o Phoenix Suns e Utah Jazz e mais um jogo de 21 pontos contra o dólares. No entanto, nenhuma delas era tão arredondada como esta última, sendo também a única em que o Magia ganhou.