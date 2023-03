Marlon Vera lança declaração após derrota no UFC San Antonio: ‘Sem desculpas’

Marlon Vera está saindo de uma performance decepcionante no UFC San Antonio.

“Chito” perdeu na decisão dividida para Cory Sandhagen na luta principal de sábado, perdendo dois placares para seu companheiro peso-galo e sofrendo seu primeiro revés em cinco lutas. Mais tarde naquela noite, Vera levou para Twitter para emitir uma declaração, não dando desculpas para o resultado.

“Faltou hoje, não tenho desculpas, apenas lembre-se de algo que não vou parar”, escreveu Vera. “Isso é uma merda, mas foda-se, é a vida.”

Vera também escreveu uma mensagem em espanhol para agradecer aos apoiadores de seu país natal, o Equador.

Obrigado a todos os equatorianos presentes hoje! Eu tentei e não consegui, mas nunca vou ficar onde estou. Você vive e segue ❤️ — CHTOVERA (@chitoveraUFC) 26 de março de 2023

Com a derrota, Vera dá um passo para trás na linha de peso-galo, mas provavelmente não lamentará a saída por muito tempo. Ele disse à mídia antes da luta que não estava assumindo que ganharia uma chance pelo título com uma vitória sobre Sandhagen de qualquer maneira, com o ex-campeão de duas divisões Henry Cejudo desafiando Aljamain Sterling pelo título do UFC a seguir e o topo da divisão sendo em fluxo constante.

“Da forma como os rankings são feitos, é muito difícil prever as coisas”, disse Vera na última quarta-feira. “Você tem [Sean] O’Malley No. 1 depois de vencer [Petr] Yan, você tem Merab [Dvalishvili] No. 1 depois de vencer Yan. Yan não foi o número 1 em sua última luta e você venceu o cara e você vai para o número 1, então realmente não importa. Você pode ser o número 10 e lutar pelo título. É o que diabos o UFC quer fazer neste momento, então estou bem com isso porque estou trabalhando, estou ganhando do jeito que eles querem que eu ganhe, e os fãs estão torcendo por meu. Há uma razão para isso estar na frente de uma arena. Há uma razão pela qual estou lutando três eventos principais seguidos.

“Eu continuo ganhando dinheiro e eventualmente o cinturão virá para mim, porque quanto mais você perseguir as coisas, elas podem fugir de você. Eu só estou indo com o fluxo. Sei que estou trabalhando duro, então não estou preocupado com nada.”