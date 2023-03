Martelo batido, GRANDE ALERTA GERAL para quem tem DÍVIDAS há mais de 5 ANOS

O Serasa é uma instituição financeira que tem como objetivo oferecer proteção ao crédito para empresas e consumidores de todo o país. Todavia, nos últimos tempos, houve um aumento exponencial do número de cidadãos endividados por conta da crise financeira, que acabaram tendo seus nomes negativados.

São muitas as causas para as pessoas se verem em dificuldades financeiras, elas podem ter perdido seu emprego, ter havido uma perda salarial significativa pelos efeitos da inflação. Elas ainda podem ter tido um descontrole em seus gastos, motivos de saúde, ajuda a um familiar, entre outros.

Analogamente, ao deixar de pagar uma conta, o nome da pessoa irá para o Serasa, onde ele ficará sujo, ou seja, negativado. Ao tentar realizar uma compra ou mesmo pedir um empréstimo, às empresas e instituições poderão fazer uma consulta, o que dificulta o acesso ao crédito e à compras relacionadas.

Dessa maneira, com estas pessoas se tornando inadimplentes, com débitos em atraso, acabam por deixar suas dívidas perdurarem por mais de cinco anos. Sendo assim, aí vem a questão: será que o compromisso financeiro “caduca”? O que fazer após passar esse período? É o que veremos a seguir.

Dívidas após cinco anos

A princípio, muitas pessoas, por não terem como pagar seus débitos, deixam as dívidas perdurarem por mais de cinco anos. Elas esperam que os pagamentos atrasados expirem após este período e que seu nome saia da lista de inadimplentes do SPC e do Serasa. No entanto, o compromisso financeiro continua.

Isso quer dizer que há ainda uma dívida em atraso, sendo necessário que o cidadão a pague. A empresa credora pode continuar a cobrar os valores em atraso, mesmo após o período de cinco anos. Dessa forma, o consumidor deve quitá-las o quanto antes, para que os valores cobrados não se transformem em uma bola de neve.

O nome de uma pessoa é negativado, quando ela compra algum produto, ou contrata um determinado serviço e se compromete a pagar posteriormente o valor total ou parcelado. Caso ela não consiga arcar com os compromissos, devido a problemas financeiros pré-estabelecidos, ela se encontra endividada.

Vale ressaltar que o compromisso assumido deve ser feito através de um acordo envolvendo ambas as partes, entre a empresa e a pessoa. Se a última não quitar seus débitos em atraso, a organização ou instituição pode colocar então, o seu nome no SPC ou no Serasa, ou ainda, entrar com uma ação judicial.

Lista do Serasa

O cidadão, ao não conseguir pagar seus débitos a tempo, seu nome entrará na lista do Serasa e seu CPF. Ele deverá ser então, negativado. Se procurar adquirir um produto ou serviço, a empresa verá que ele não quitou seus débitos anteriores. Isso causa, como já mencionado, uma série de problemas.

A pessoa terá dificuldade não apenas na aquisição de crédito nas instituições financeiras, mas também em comprar imóveis e veículos financiados. Aliás, quem não consegue se livrar destas dívidas acaba esperando cinco anos na expectativa de que ela caduque, ou seja, que elas desapareçam.

O problema é que os débitos realmente caducam durante este período de tempo, mas ela não desaparece por completo. As empresas podem até não encontrar nenhuma irregularidade sobre a pessoa no Serasa ou SPC, mas o compromisso acaba sendo mostrado nos sites e apps destas instituições.



Portanto, o cidadão que possui uma dívida há mais de cinco anos pode não estar com seu CPF negativado, mas ainda assim se encontra como um devedor, e acaba sendo cobrado pela empresa que busca um meio de ser ressarcida. Desse modo, a pessoa não tem outra saída, a não ser quitar todos os seus débitos.

Como resolver a situação

Uma dívida em atraso pode atrapalhar a vida de muitas pessoas. Para quitá-la deve-se buscar algumas mudanças de hábito e economizar para que se possa quitar seus débitos sem maiores complicações. É preciso organizar sua vida financeira e se planejar, tendo um maior controle sobre seus gastos.

É possível fazer um controle das finanças através de planilhas, anotar todas as dívidas e priorizar as mais importantes. Deve-se separar uma parte do salário especialmente para quitar os valores em atraso. Em conclusão, é preciso buscar uma negociação com a empresa credora para obter descontos e um parcelamento.